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Страны Европы не восприняли всерьёз испытания ракеты "Орешник" армией России

Страны Европы не восприняли всерьёз испытания ракеты "Орешник" армией России

Президент русского государства Владимир Путин предложил провести технологическую дуэль между русским новейшим оружием и системами ПВО европейских стран во время удара по Киеву.

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