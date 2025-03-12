Захарова прокомментировала заявление президента США о поездке делегации в Россию

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние утверждения президента США о том, что американские представители «прямо сейчас» направляются в Россию.
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