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Год до захвата интернета ИИ: ученый объяснил, где проходит грань между риском и вымыслом

Год до захвата интернета ИИ: ученый объяснил, где проходит грань между риском и вымыслом

Москва, 18 сентября, ФедералПресс. Эксперты убеждены: чтобы «захватить» Интернет, нужно одновременно преодолеть технические, организационные, юридические и человеческие барьеры.

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