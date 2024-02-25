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Умеров: половина оружия, выделяемого Западом Украине, не поступает вовремя

Умеров: половина оружия, выделяемого Западом Украине, не поступает вовремя

Половина оружия, выделяемого западными государствами киевской стороне, не поступает вовремя. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал руководитель украинского министерства обороны Рустем Умеров.

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