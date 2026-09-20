На юге России пациентке удалили живого червя из века

В Краснодарском крае женщина обратилась к медикам с живым организмом под веком. Врачи извлекли червя.
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