Прокуратура нашла ряд нарушений в тульском Центре образования №2

В Центре образования №2 имени Героя Советского Союза Олега Матвеева в Туле нарушили требования к организации питания детей и при проведении ремонтных работ в учебных мастерских, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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