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Аргументы недели

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17 лет строгача: севастопольский предатель получил срок за шпионаж в пользу врага

17 лет строгача: севастопольский предатель получил срок за шпионаж в пользу врага

В Севастополе осуждён 54-летний местный житель, завербованный украинскими спецслужбами. Мужчина собирал информацию о военных объектах и готовился к закладке взрывчатки по заданию куратора из СБУ — но не успел.

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