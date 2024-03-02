Запад хочет избавиться от Пашиняна. Россия поможет

Внешние игроки хотят выборов в Армении. При этом у Запада и России консенсус в этом вопросе, уверен политтехнолог Карен КочарянВласти Армении пока не поняли, какой промах совершили, считает Карен Кочарян, политический технолог.
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