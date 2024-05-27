Кубань «накрывают» БПЛА: «Камикадзе» по направлению в Армавир

Противник предпринял попытку атаковать один из объектов города с использованием БПЛА «Камикадзе». Ранее писали: Смелое решение: МИД РФ предложил исключить из списка террористов…Министерство и Минюст РФ представили президенту Владимиру Путину информацию о возможности исключения Талибана* (организации, запрещенной в РФ) из списка запрещенных организаций.
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