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Пашков о «Торпедо»: «Все построено на эмоциях, быстрых ногах, авантюрном хоккее. 68 игр трудно так пройти. Мода на короткие предсезонки может навредить нашему хоккею»

– Удивительная команда, второй год радует. Эффектно обыграла и Ярославль, и СКА, и Минск. «Торпедо» – феномен, нужно внимательно изучать работу Ларионова.

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