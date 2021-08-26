В Испании корова подсказала дорогу без всякого навигатора

Калейдоскоп Путешественники спросили дорогу у местного животного и получили верный ответ. Двое путешественников заблудились в Испании по пути на пляж в деревне Болония (да-да, именно в Испании) и искали у кого спросить дорогу.
Популярные статьи
- Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 000 рублей и военнослужащим по 15 000 рублей
- Неожиданно: после сообщений о «невероятном успехе ПВО Сирии» стало известно, что «лучшие в мире системы» просто не видят израильских самолетов
- На Украине пожаловались на дерзкую атаку велосипедистов на судно под Крымским мостом
Свежие комментарии