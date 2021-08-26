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В Испании корова подсказала дорогу без всякого навигатора

В Испании корова подсказала дорогу без всякого навигатора

Калейдоскоп Путешественники спросили дорогу у местного животного и получили верный ответ. Двое путешественников заблудились в Испании по пути на пляж в деревне Болония (да-да, именно в Испании) и искали у кого спросить дорогу.

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