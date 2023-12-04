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Мать просит, чтобы дочь надела на свою свадьбу подаренное ею платье

Мать просит, чтобы дочь надела на свою свадьбу подаренное ею платье

Но покупалось платье на другую свадьбу, которая не состоялась — …Мне тогда только двадцать один год исполнился, я была влюблена, любимый сделал мне предложение, подарил колечко, – вздыхает двадцатисемилетняя Мария.

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