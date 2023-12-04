Мать просит, чтобы дочь надела на свою свадьбу подаренное ею платье

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Но покупалось платье на другую свадьбу, которая не состоялась — …Мне тогда только двадцать один год исполнился, я была влюблена, любимый сделал мне предложение, подарил колечко, – вздыхает двадцатисемилетняя Мария.