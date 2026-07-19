А если ударить по Европе? Об этом много говорят – и С.Караганов, а теперь и экс-разведчик Безруков… то есть депутаты ГД.
А если ударить по Европе?
Комментарии
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Александр Alexandr
Антон Пермяков
А Вы видите только проблему в семьях и недвижимости ? Бить будут не по семьям и недвижимости , а по военным объектам если до этого дело дойдёт.
Прижмут семьи олигархов, прикроют счета в банках и отберут недвижимость у них, а это им надо? При двойном гражданстве, Родина у них отсутствует.
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1 м.
Антон Пермяков
Александр Alexandr
Прижмут семьи олигархов, прикроют счета в банках и отберут недвижимость у них, а это им надо? При двойном гражданстве, Родина у них отсутствует.
Просто так никто ничего не закроет и не отберёт Банки не станут портить себе репутацию. Ещё есть закон о частной собственности.
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1 м.
В
Владимир
Александр Alexandr
Прижмут семьи олигархов, прикроют счета в банках и отберут недвижимость у них, а это им надо? При двойном гражданстве, Родина у них отсутствует.
Обязательно прижмут и всё конфискуют!!! Сегодня олигарх - завтра пособник террорист!!! А с террористами что делают??? Лишают их всего!!! Не долго осталось... И банкам не придётся портить себе репутацию!!! Всё по закону!!! А Закон как дышло, куда повернул - туда и вышло!!!
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1 м.
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