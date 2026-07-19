А если ударить по Европе?

Прижмут семьи олигархов, прикроют счета в банках и отберут недвижимость у них, а это им надо? При двойном гражданстве, Родина у них отсутствует.

А Вы видите только проблему в семьях и недвижимости ? Бить будут не по семьям и недвижимости , а по военным объектам если до этого дело дойдёт.

Просто так никто ничего не закроет и не отберёт Банки не станут портить себе репутацию. Ещё есть закон о частной собственности.

Прижмут семьи олигархов, прикроют счета в банках и отберут недвижимость у них, а это им надо? При двойном гражданстве, Родина у них отсутствует.

В

Владимир

Александр Alexandr Прижмут семьи олигархов, прикроют счета в банках и отберут недвижимость у них, а это им надо? При двойном гражданстве, Родина у них отсутствует.

Обязательно прижмут и всё конфискуют!!! Сегодня олигарх - завтра пособник террорист!!! А с террористами что делают??? Лишают их всего!!! Не долго осталось... И банкам не придётся портить себе репутацию!!! Всё по закону!!! А Закон как дышло, куда повернул - туда и вышло!!!