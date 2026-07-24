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Царьград

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Протоиерей Самохин рассказал о рисках межрелигиозных браков

Протоиерей Самохин рассказал о рисках межрелигиозных браков

Священник ответил читательнице, которая спросила о возможном браке с мусульманином. Он отметил, что такие союзы бывают разными, но связаны с серьёзными рисками, особенно в вопросах воспитания детей и сохранения веры.

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