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Bondi DOJ ends Biden legal challenge to Georgia election law, alleged Black voter suppression

Bondi DOJ ends Biden legal challenge to Georgia election law, alleged Black voter suppression

U.S. Attorney General Pam Bondi on Monday directed the Department of Justice to dismiss a Biden administration lawsuit, which challenged a Republican-backed Georgia election law by alleging Black voter suppression.

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