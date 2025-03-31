Bondi DOJ ends Biden legal challenge to Georgia election law, alleged Black voter suppression

U.S. Attorney General Pam Bondi on Monday directed the Department of Justice to dismiss a Biden administration lawsuit, which challenged a Republican-backed Georgia election law by alleging Black voter suppression.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии