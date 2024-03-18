Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Онкорейтинг является важным инструментом подхода, ориентированного на пациента Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова поговорила с Агентством городских новостей «Москва» об онкологическом рейтинге за 2023 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии