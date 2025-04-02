Расходы на ЖКХ все увеличиваются: квитанции придут с новыми строками, что еще внедряют для потребителей Ольга БезродняяС марта 2025 года в квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг (ЖКХ) россияне увидят новую строчку расходов.