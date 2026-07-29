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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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EFC о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Обеспокоены односторонними заявлениями о столь масштабной идее. Призываем к детальным консультациям по вопросам футбольной экосистемы»

Организация European Football Clubs ( Ассоциация европейских клубов ) выразила обеспокоенность планами ФИФА продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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