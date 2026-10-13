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Царьград

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Тело погибшей на пароме у Кипра тольяттинки Юлии опознано

Тело погибшей на пароме у Кипра тольяттинки Юлии опознано

Тело 36-летней уроженки Тольятти, пропавшей без вести при крушении парома у побережья Северного Кипра, идентифицировали судмедэксперты.

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