Житель Новосибирской области нашел родных спустя 57 лет разлуки

Удивительную историю рассказали в районном издании «За изобилие». Герой рассказа Анатолий всегда знал, что его родители — приёмные, но детали своего прошлого помнил смутно: детский дом, переезд в юном возрасте из Узбекистана в Сибирь и обрывки воспоминаний о большой семье.