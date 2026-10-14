Страна и люди
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Страна и люди

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Карасин: арест журналиста за шпионаж окажет на Японию отрезвляющий эффект

Карасин: арест журналиста за шпионаж окажет на Японию отрезвляющий эффект

Арест за шпионаж корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», который накануне произвела ФСБ в Сахалинской области, окажет на Японию «отрезвляющий эффект».

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