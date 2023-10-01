Трусова представила новый показательный номер под «Кукушку» в исполнении Гагариной

Фигуристка выступила под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. Шоу с участием российских фигуристов в Пекине пройдет с 1 по 3 октября.
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