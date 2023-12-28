Замглавы МИД РФ обсудил с представителем Палестины гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Москва, 26 декабря /Синьхуа/ -- Во вторник состоялся телефонный разговор между специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и председателем движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафой Баргути, в ходе которого обсуждалась катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа.