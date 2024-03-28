Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда, за которую выступили Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский, показала результат 1:17.
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