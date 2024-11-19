В областном центре застройщик отсудил разрешение на возведение жилищного комплекса около братских могил

Речь идет об участке на улице Нормандия-Неман Администрация областного центра и строительная компания продолжают судебные разбирательства по поводу возведения нового жилого комплекса на месте бараков бывшего концентрационного лагеря Dulag 126.
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