Мосийчук: Не подставляйте Залужного. Признайте результативность ударов РФ по военным заводам

Экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» (запрещен в РФ) Игорь Мосийчук продолжает настаивать, что власть скрывает последствия российских ударов по военным заводам Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии