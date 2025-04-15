Журналист Борзенко: Россия не сносит монастыри, в этом сложность штурма Горналя

ВСУ продолжают удерживать в Курской области два населенных пункта — село Горналь и хутор Олешня. В Горнале украинские боевики оккупировали Свято-Николаевский Белогорский монастырь, разместив там минометные и артиллерийские расчеты.
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