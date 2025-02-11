Под Смоленском силовики нашли последователя Басаева

Подозреваемый опубликовал в себя видеозапись с комментарием, продвигающим идеологию насилия Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Руднянского района, который разместил в своей соцсети видео, пропагандирующее терроризм.
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