Как часто вам действительно нужно мыть голову?

Ответ на вопрос о том, как часто нужно мыть волосыНа самом деле, существует множество информации о том, как часто мыть волосы, которую обычно предоставляют нам влиятельные люди или журналы, и мы поглощаем её в поисках оправдания нашим способам избегания мытья.