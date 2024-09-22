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В ЛНР пожарный погиб в результате детонации украинского беспилотника

В ЛНР пожарный погиб в результате детонации украинского беспилотника

Еще двое пострадали.Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям скончался в Луганской Народной Республике из-за взрыва боевой части украинского дрона во время ликвидации пожара, вызванного атакой ВСУ.

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