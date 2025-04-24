Трамп устал от подстрекателя Зеленского и готов "двигаться дальше"

Президент Трамп и его главные помощники потребовали в среду, чтобы Украина согласилась на разработанное американцами предложение, которое, по сути, оставит за Россией всю захваченную в ходе конфликта территорию, предложив Киеву лишь расплывчатые гарантии безопасности.
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