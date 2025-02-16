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Военное обозрение

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США санкционируют удар Израиля по Ирану, если Тегеран отклонит предложение Трампа по иранской ядерной программе

США санкционируют удар Израиля по Ирану, если Тегеран отклонит предложение Трампа по иранской ядерной программе

Израиль уже разработал операцию и планирует провести ее «как можно быстрее».

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