Интерес к кофейне Тимати возрос в разы: Starbucks готова заплатить десятки миллиардов рублей, только бы вернуть назад свой бизнес в России Ольга БезродняяВ последние месяцы у западных компаний возникли разговоры о возможности возвращения на российский рынок, и одной из первых, кто задумался о возвращении, стала сеть кофеен Starbucks.