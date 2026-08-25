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Танец орловчанки с собакой признали одним из лучших в России

Танец орловчанки с собакой признали одним из лучших в России

В Перми прошли всероссийские соревнования по танцам с собаками «Пермский период». Орловщину на турнире представила спортсменка Мария Гурьянова со своей четвероногой партнёршей — бордер-колли по кличке «Ночка» (Black Night Mouse).

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