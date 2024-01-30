Запад особо не скрывает, что активно снабжает украинцев разведданными о передвижениях российских войск и расположении объектов в Крыму.
«Жирные цели»: Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
Комментарии
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Ed Red
О чем реально статья? Еще одна таинственная непонятка из очень многих! Если выкинуть из статьи бла-бла-бла, то получается : - "Шапкозакидательские источники» отмечают, что российские военные успешно нейтрализуют их новейшими противоспутниковыми системами (этих систем НЕТ или они нерабочие) Ранее в 2009 году были возобновлены работы по авиационному противоспутниковому комплексу «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д. Однако в украинском конфликте данные системы почему-то не применяются (очередной договорняк?), а спутниковая система разведки противника продолжает функционировать без сбоев. это связанно с отсутствием политической воли (вот оно, главное!), либо с отсутствием средств поражения".
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11 час.
Михаил Гринжук
Зачем показывать возможности защиты сейчас . Пригодятся в случае конфликта с нато и америкосами. Чем меньше они знают тем лучше.Неожиданность лучше всего
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9 час.
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