«Жирные цели»: Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?

Ed Red

О чем реально статья? Еще одна таинственная непонятка из очень многих! Если выкинуть из статьи бла-бла-бла, то получается : - "Шапкозакидательские источники» отмечают, что российские военные успешно нейтрализуют их новейшими противоспутниковыми системами (этих систем НЕТ или они нерабочие) Ранее в 2009 году были возобновлены работы по авиационному противоспутниковому комплексу «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д. Однако в украинском конфликте данные системы почему-то не применяются (очередной договорняк?), а спутниковая система разведки противника продолжает функционировать без сбоев. это связанно с отсутствием политической воли (вот оно, главное!), либо с отсутствием средств поражения".