Молодость и ярость: антиизраильские выступления в элитных университетах США

В кампусах ведущих американских вузов продолжаются антиизраильские манифестации. Еще несколько недель назад ситуация казалась контролируемой, однако теперь в отдельных колледжах митинги сопровождаются столкновениями, а произраильски настроенным преподавателям закрывают допуск на территорию.