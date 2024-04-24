Молодость и ярость: антиизраильские выступления в элитных университетах США

В кампусах ведущих американских вузов продолжаются антиизраильские манифестации. Еще несколько недель назад ситуация казалась контролируемой, однако теперь в отдельных колледжах митинги сопровождаются столкновениями, а произраильски настроенным преподавателям закрывают допуск на территорию.
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