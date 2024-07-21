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Растения, которые превосходно чувствуют себя в тени

Растения, которые превосходно чувствуют себя в тени

Хотите, чтобы дачный участок стал самым настоящим райским уголком на земле, где буйство красок и ароматов радует на протяжении нескольких месяцев, независимо от того, есть солнце или нет? Тогда ловите подборку растений, которые прекрасно чувствуют себя в тени, но при этом выглядят ничуть не хуже нуждающихся в постоянном солнечном свете.

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