Растения, которые превосходно чувствуют себя в тени

Хотите, чтобы дачный участок стал самым настоящим райским уголком на земле, где буйство красок и ароматов радует на протяжении нескольких месяцев, независимо от того, есть солнце или нет? Тогда ловите подборку растений, которые прекрасно чувствуют себя в тени, но при этом выглядят ничуть не хуже нуждающихся в постоянном солнечном свете.