Путин заявил об активной работе России и КНР на международной арене

Президент РФ Владимир Путин отметил активную работу России и КНР на международной арене. / Источник: © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАССПутин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 31 августа, провели двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
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