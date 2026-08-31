Путин заявил об активной работе России и КНР на международной арене

Президент РФ Владимир Путин отметил активную работу России и КНР на международной арене. / Источник: © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАССПутин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 31 августа, провели двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.