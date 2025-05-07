❗️⚡️Россия может поразить ключевые цели в Киеве ракетой "Орешник", если украинское руководство предпримет провокации в отношении РФ на День Победы.
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❗️⚡️Россия может поразить ключевые цели в Киеве ракетой "Орешник", если украинское руководство предпримет провокации в отношении РФ на День Победы.