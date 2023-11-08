Украинский солдат указал на ошибку командиров, которая привела к гибели военных.Украинский солдат возмущён решением украинских командиров, которое привело к смерти не менее 50 украинских военных, действовавших на территории контролируемой Киевом.
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