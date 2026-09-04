4 сентября 1866 года состоялось открытие Рязано-Козловской железной дороги

Сегодня исполняется 160 лет со дня открытия первой пассажирской линии Юго-Восточной железной дороги, соединившей Рязань и Козлов (ныне Мичуринск) в 1868 году.
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