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4 сентября 1866 года состоялось открытие Рязано-Козловской железной дороги

4 сентября 1866 года состоялось открытие Рязано-Козловской железной дороги

Сегодня исполняется 160 лет со дня открытия первой пассажирской линии Юго-Восточной железной дороги, соединившей Рязань и Козлов (ныне Мичуринск) в 1868 году.

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