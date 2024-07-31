One Trading запустила первую в Евросоюзе биржу криптовалютных деривативов

One Trading получает лицензию OTF и становится первой регулируемой биржей деривативов в ЕС. Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) выдало лицензию организованной торговой площадки (OTF) компании One Trading, что позволяет ей осуществлять деятельность на территории Евросоюза.
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