One Trading запустила первую в Евросоюзе биржу криптовалютных деривативов

One Trading получает лицензию OTF и становится первой регулируемой биржей деривативов в ЕС. Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) выдало лицензию организованной торговой площадки (OTF) компании One Trading, что позволяет ей осуществлять деятельность на территории Евросоюза.