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Аргументы недели

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Скончался бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов

Скончался бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов

Долгие годы он не только решал вопросы региона, но и внес значительный вклад в экономику. Сегодня, 10 сентября, стало известно о кончине экс-вице-губернатора Южного Урала Андрея Косилова.

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