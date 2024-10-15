ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Дзержинский - это часть нашей истории. Хороший он или плохой, но он был, и занимал большое место в истории.В Госдуме предлож...
  • Аудрюс
    Ипотека в СССР? Такова появилась в 90е! Я тогда брал под 4%! Сумма была космическая по тем временам! 900 тысяч, при з...Два мнения
  • Нина Комарова
    Вид на жительство - это временное проживание, а не гражданство. Во многих странах это практикуется для иностранцев, п...Россия зазывает «...

Россия зазывает «качественных» мигрантов

Россия зазывает «качественных» мигрантов

Гастарбайтеров будут завозить организованно, зеленый свет — обладателям российских дипломов Окончившие российские вузы иностранцы смогут получить вид на жительство в нашей стране в упрощенном порядке, даже если, получив диплом, они уехали на родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
Прежде, чем &quot;качественных&quot; зазывать, нужно всех некачественных по домам отправить....
Ответить
5 час.
Александр Третьяк
Вот только зачем вид на жительство давать ,поработал и домой .
Ответить
5 час.
Нина Комарова
Вид на жительство - это временное проживание, а не гражданство. Во многих странах это практикуется для иностранцев, приехавших работать. . Каждые три месяц нужно ходить и отмечаться  с документами, подтверждающими, что работаешь там-то. Не отметился - на депортацию.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх