Россия зазывает «качественных» мигрантов

Вот только зачем вид на жительство давать ,поработал и домой .

Нина Комарова

Вид на жительство - это временное проживание, а не гражданство. Во многих странах это практикуется для иностранцев, приехавших работать. . Каждые три месяц нужно ходить и отмечаться с документами, подтверждающими, что работаешь там-то. Не отметился - на депортацию.