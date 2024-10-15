Гастарбайтеров будут завозить организованно, зеленый свет — обладателям российских дипломов Окончившие российские вузы иностранцы смогут получить вид на жительство в нашей стране в упрощенном порядке, даже если, получив диплом, они уехали на родину.
Россия зазывает «качественных» мигрантов
Комментарии
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Татьянка Яцук
Прежде, чем "качественных" зазывать, нужно всех некачественных по домам отправить....
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5 час.
Александр Третьяк
Вот только зачем вид на жительство давать ,поработал и домой .
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5 час.
Нина Комарова
Вид на жительство - это временное проживание, а не гражданство. Во многих странах это практикуется для иностранцев, приехавших работать. . Каждые три месяц нужно ходить и отмечаться с документами, подтверждающими, что работаешь там-то. Не отметился - на депортацию.
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4 час.
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