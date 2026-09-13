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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Федотов о пенальти «Спартака»: «Фол по неосторожности, поддержу. Но повторы должны быть информативнее и понятнее, чтобы можно было точно сказать, кто первым сыграл в мяч»

Игорь Федотов поддержал назначение пенальти в пользу «Спартака» после фола Игора Ногейры на Наиле Умярове.

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