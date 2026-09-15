Saudi Arabia has asked Britain to help in the war against the Houthis

Saudi Arabia has requested military assistance from London in the conflict with the Shiite "Ansar Allah" (Houthis) movement in Yemen, but British Prime Minister Andy Burnham has not yet made a final decision, Bloomberg reports, citing sources.
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