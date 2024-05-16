Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта в регионе. В своем Telegram-канале Аксенов указал на профессионализм и бдительность силовиков, надежно защищающих республику.
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