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Искусственный интеллект Gemini появится в приложении Google Home В Google Home скоро появ...

Искусственный интеллект Gemini появится в приложении Google Home В Google Home скоро появ...

Искусственный интеллект Gemini появится в приложении Google HomeВ Google Home скоро появятся новые функции, такие как автоматизация задач путём текстовых и голосовых команд, озвучивание событий, которые засняла камера видеонаблюдения Nest, а также появится обновлённый Google Assistant с совершенно новым голосом и улучшенной способностью понимать контекст сообщений.

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