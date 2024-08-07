Искусственный интеллект Gemini появится в приложении Google Home В Google Home скоро появ...

Искусственный интеллект Gemini появится в приложении Google HomeВ Google Home скоро появятся новые функции, такие как автоматизация задач путём текстовых и голосовых команд, озвучивание событий, которые засняла камера видеонаблюдения Nest, а также появится обновлённый Google Assistant с совершенно новым голосом и улучшенной способностью понимать контекст сообщений.