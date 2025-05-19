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Русская весна

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Никогда такого не было и вот опять: во Львове военкомы похитили и избили ветерана нацгвардии (ВИДЕО)

Никогда такого не было и вот опять: во Львове военкомы похитили и избили ветерана нацгвардии (ВИДЕО)

Во Львове военкомы похитили и избили ветерана украинской нацгвардии. Об этом рассказал сам 23-летний экс-боевик.

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