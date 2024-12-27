Официальный курс доллара — снова 100 рублей

Евро также вырос — почти на три рубля, до 105 рублей 95 копеек. Регулятор теперь будет иначе рассчитывать курс валют: с учетом данных о биржевых торгах После трехдневного снижения доллара до 99 рублей Центробанк установил курс на завтра в 100 рублей 52 копейки.