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Официальный курс доллара — снова 100 рублей

Официальный курс доллара — снова 100 рублей

Евро также вырос — почти на три рубля, до 105 рублей 95 копеек. Регулятор теперь будет иначе рассчитывать курс валют: с учетом данных о биржевых торгах После трехдневного снижения доллара до 99 рублей Центробанк установил курс на завтра в 100 рублей 52 копейки.

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